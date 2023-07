"VS verbergt informatie over buitenaards leven": ex-officieren getuigen voor Amerikaans Congres in bijzondere "UFO-hoorzitting"

Vorig jaar bevestigde het Amerikaanse ministerie van Defensie dat er een onderzoek loopt naar een 400-tal geheimzinnige waarnemingen in het luchtruim van de voorbije twee decennia. Dat onderzoek wordt gevoerd door de speciale afdeling die onderzoek doet naar UAP's (ongeïdentificeerde verschijnselen in de lucht of unidentified aerial phenomena).

Vanmiddag hebben drie klokkenluiders die voor de Amerikaanse Defensie hebben gewerkt, getuigd in een hoorzitting in het Amerikaanse parlement over "ongeïdentificeerde abnormale verschijnselen in de lucht".

Hun getuigenissen roepen meer vragen dan antwoorden op. Ze beweerden over veel meer informatie te beschikken, maar wilden of konden die niet delen op de hoorzitting.

De voormalige inlichtingenofficier David Grusch verklaarde dat Defensie in het bezit is van bewijsmateriaal van buitenaards leven en UFO's, maar concrete informatie gaf hij niet. Grusch had het over "niet-menselijk biologisch materiaal". De overheid zou die informatie volgens Grusch bewust verbergen voor de bevolking.

Grusch kon niet antwoorden op vragen in de hoorzitting omdat hij gehouden is aan een geheimhoudingsplicht (non-disclosure agreement of NDA). Hij gaf mee dat hij wel meer antwoorden kan geven in een gesloten commissie.