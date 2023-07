Lof voor jury vs. diepe ontgoocheling: zo reageren slachtoffers en beschuldigden na uitspraak in terreurproces

Ook de advocaten van V-Europe zijn tevreden over het werk van het gerecht en de jury. "Dit was een zeer goed gemotiveerd arrest, dat een duidelijk verschil maakt tussen de beschuldigden", zegt meester Masset. "Als burgerlijke partijen zijn we tevreden dat is vast komen te staan dat deze aanslagen het werk waren van een terreurcel die werkte in het verlengde van de aanslagen in Parijs. In Brussel heeft die door omstandigheden misschien overhaast gehandeld maar wat hier gebeurd is, maakte deel uit van dezelfde, verbijsterende, dodelijke logica."