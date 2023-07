Helft van kinderen in Europa en Centraal-Azië vaak blootgesteld aan hittegolven: "Ernstige gezondheidsrisico's"

Wanneer spreken we van een hittegolf?

Elke periode van 3 dagen of meer waarin de maximumtemperatuur elke dag in de top 10 procent van het lokale 15-daagse gemiddelde ligt, wordt gezien als een hittegolf. Wie gemiddeld 4,5 keer per jaar in contact komt met zulke temperaturen, wordt "vaak blootgesteld" aan hittegolven.