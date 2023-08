Eerste tentoonstelling in gerenoveerd Refugiehuis in Hasselt, met werk van illustratoren

Wie in Hasselt de illustratieroute volgt, passeert onder andere langs de tentoonstelling in het Refugiehuis, maar ook langs expo's in boekhandel Grim en het gebouw van Villa Verbeelding zelf. Op 26 augustus is er ook een festivaldag in het cultureel centrum van Hasselt met workshops met illustratoren. Een kaart van de route en meer info over de evenementen zijn te vinden op de website van Villa Verbeelding.