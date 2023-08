Voertuigen van de gemeente Elsene voortaan gereinigd met stoom

Vanaf nu zal er één liter water in de vorm van stoom nodig zijn om elk voertuig van de gemeente te reinigen, in tegenstelling tot enkele honderden liters voorheen. De gemeente hoopt ongeveer 50.000 liter water per jaar te besparen, wat gelijkstaat aan duizend douches.

Het stoomreinigingsproces zal zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van de voertuigen worden toegepast. Voorlopig worden alleen de kleine voertuigen van de gemeente extern gereinigd met stoom. Schoolbussen, andere vrachtwagens en grote gemeentelijke voertuigen worden nog niet op die manier gereinigd, omdat er nog een openbare aanbesteding nodig is voor die voertuigen, legt bevoegd schepen Anaïs Camus (Ecolo) uit.

Alle gemeentelijke voertuigen worden wel intern gereinigd met stoom. "We rekenen in dit geval op het antibacteriële effect van stoom, waardoor we alles zonder het gebruik van chemische producten kunnen reinigen", zegt Camus. "De luchtkwaliteit van het interieur van de voertuigen wordt erdoor verbeterd, wat de gezondheid van de gemeentelijke ambtenaren die deze voertuigen dagelijks gebruiken ten goede komt."

De eerste reinigingen zullen deze week besteld worden bij E-Steam, een bedrijf dat wordt gesteund door het Brussels Gewest via het project "BeCircular".