Voorlopig geen overstap naar gemeenschapsonderwijs in Knokke-Heist: gouverneur schrapt beslissing

In Knokke-Heist vormt het scholendossier al maanden een twistpunt. De gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker komen in handen van het gemeenschapsonderwijs GO! na een beslissing van het gemeentebestuur. Volgens burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) kosten de scholen veel geld en is het eigenlijk niet de taak van Knokke-Heist om onderwijs te voorzien.

Veel ouders van schoolkinderen zijn niet blij met de overstap. De gemeentescholen scoren erg goed bij de ouders en ze vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs zal dalen. Zij dienden samen met de oppositiepartijen Vooruit en N-VA een klacht in bij de gouverneur. Carl Decaluwé geeft hen nu gelijk. "Een technische, administratieve fout", staat er in de brief aan de ouders en personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs.