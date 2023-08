Dronken vrouw belandt in cel in Beveren omdat ze na ongeval hulpverleners de huid vol scheldt 

De politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar daar was de vrouw uit Kruibeke niet zo gelukkig mee. Ze begon iedereen uit te maken voor alles wat mooi en lelijk is. Omdat de vrouw, die duidelijk stomdronken was, niet gewond bleek te zijn, werd ze meegenomen naar het politiekantoor, waar ze een nachtje haar roes kon uitslapen. De wagen is zwaar beschadigd. Niemand anders raakte betrokken bij het ongeval.