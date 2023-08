Vrouw in levensgevaar na ongeval met tram in Antwerpen

Woensdagnamiddag is een 42-jarige vrouw uit Antwerpen onder een tram beland in de Brusselstraat in Antwerpen. Ze is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats ter hoogte van de Karel de Grote Hogeschool. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Op de tram vielen geen gewonden. De bestuurder was erg aangeslagen. Het tramverkeer op de lijnen 1 en 4 was een tijdje verstoord.