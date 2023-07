"Ze wilden zelfvoorzienend gaan leven": 3 Amerikanen na een jaar dood teruggevonden in de Rocky Mountains

Het verhaal van Rebecca en haar familie roept herinneringen op aan "Into the wild", het waargebeurde verhaal van Chris McCandless, waarover in 1996 een boek en in 2007 een film verschenen. Die twintiger besloot in 1992, kort na zijn studies, in de wilde natuur van Alaska te gaan leven. Hij vond er onderdak in een verlaten mijnwerkersbus in de bossen, waar hij enkele maanden overleefde op bessen, zaden en klein wild.