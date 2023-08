Alle bewoners van Triamant in Bree kunnen toch blijven: stadsbestuur komt tussen in energie- en onderhoudscontracten

Na overleg is er een voorlopige oplossing gevonden voor de bewoners van de zorgflats van Triamant in Bree. Even zag het er naar uit dat drie bewoners die veel zorg nodig hebben, zouden moeten verhuizen. Net zoals voor alle andere bewoners, is nu beslist dat ze dan toch in hun flats kunnen blijven wonen. "De bewoners hoeven zich dus geen zorgen te maken", belooft burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera. (CD&V). "Wie zelf wil verhuizen, kan dat wel gewoon. Ze moeten geen rekening houden met opzegtermijnen en de curator zal de waarborgen van die huurcontracten hoe dan ook vrijgeven."