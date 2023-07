Amerikaanse vlogger eet niet één, maar twee reuzenburgers in recordtijd op in restaurant in Dilbeek

De Amerikaanse YouTuber verpulverde het record van Maxime, maar niet voordat zijn vrouw Katina hetzelfde deed: "Zij deed er 8 minuten en 42 seconden over. Daarna heeft Randy er nog één seconde afgedaan. Hij at zijn burger op op 8 minuten en 41 seconden", vertelt Stijn. Maar ook toen had de man nog niet genoeg gegeten. Hij at nog een tweede reuzeburger op, en dat op minder dan een half uur tijd. "Hij heeft eigenlijk het dubbele opgegeten in een tijd dat iemand anders er maar eentje zou opeten."