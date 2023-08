Arendonk gaat 150 bomen planten voor klimaatbestendig en biodivers platteland 

"Die toekenning geeft ons een enorme boost om ons klimaatactieplan uit te voeren", zegt Jasper Foets, omgevingsambtenaar Milieu in Arendonk. "In dat plan willen we een extra boom per inwoner creëren." Houtkanten moeten Arendonk helpen aan een beter klimaat. "Het zorgt voor meer afkoeling en maakt gebieden klimaatbestendiger. Ook de biodiversiteit stijgt dan, wat goed is voor insecten en bijen."