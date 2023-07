75 bestuurders per dag rijden te snel op nieuwe trajectcontrole in Kleistraat in Hoeselt 

In Hoeselt zijn in juni 5 trajectcontroles ingevoerd, in de Lindekapelstraat, Pasbrugstraat, Groenstraat, Nederstraat en de Kleistraat. In de meeste straten worden gemiddeld drie bestuurders per dag betrapt op te snel rijden. Maar in de Kleistraat piekt dat aantal, tot gemiddeld 75 overtreders per dag.