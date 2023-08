Gemeentelijke bankautomaat in Moorsele is succes: "In drie dagen tijd haalden mensen al 47.000 euro af"

Sinds vorige woensdag kunnen de inwoners er dus geld afhalen. Maar door een defect werkte de automaat vrijdagochtend niet meer. Dinsdagavond was het euvel verholpen.

Uit de eerste cijfers blijkt nu dat in de eerste drie dagen massaal veel mensen geld afhaalden. "'t Was voor ons ook schrikken", zegt schepen Kevin Defiew (CD&V). "Want in drie dagen tijd gaat het om 47.350 euro. We hadden het gevoel dat er veel vraag was naar een bankautomaat. En dat is nu bevestigd door de cijfers. Het is pas door dat bedrag te zien dat we beseffen dat een automaat voor de Moorselenaren echt wel nuttig en noodzakelijk is."

"En misschien is de automaat wel tilt geslagen, net door de vele transacties", lacht schepen Defiew nog.