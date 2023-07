Polly Pocket, Matchbox en zelfs Uno: na Barbie komen ook deze 14 speelgoedfilms er nog aan

Fans van "Emily in Paris" zullen het graag horen, want actrice Lily Collins uit die succesreeks zal de hoofdrol spelen in de film over Polly Pocket, de miniatuur poppenhuisjes. Het scenario en de regie is voor Lena Dunham. Dunham is bekend van de hitserie "Girls" en toeval of niet, ze maakte ooit een film met de titel "Tiny furniture".

Robbie Brenner gaat als producent de meeste van die Mattelfilms opvolgen. Volgens haar is het script van deze film al zo goed als klaar. "Lily Collins en Lena Dunham zijn mijn twee lievelingsvrouwen", zegt zij in een interview met Variety. "Het is een geweldige samenwerking. We zijn er ontzettend enthousiast over."