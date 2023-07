Bezorgdheid over gezondheid van Republikeinse leider McConnell (81) nadat hij halverwege zin secondelang stil valt

De 81-jarige senator was eerder dit jaar enkele weken buiten strijd na een val. Hij liep daarbij onder meer een hersenschudding op en werd opgenomen in het ziekenhuis. McConnell zit sinds 1984 onafgebroken in de Senaat en sukkelt de laatste jaren met zijn gezondheid. Het nieuwe incident doet opnieuw ongerustheid toenemen.

Het voedt tegelijk het debat in de Verenigde Staten over de leeftijd van vele van de toppolitici. De Amerikaanse politiek wordt gedomineerd door zeventigers en tachtigers. De Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer bijvoorbeeld is 77, president Joe Biden is 80 jaar oud en zijn uitdager Donald Trump is er 77.