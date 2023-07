Blussen van brandend vrachtschip ten noorden van Nederlandse Waddeneilanden gestaakt: "Te veel water brengt stabiliteit in gevaar"

De hulpdiensten zijn tijdelijk gestopt met het blussen van de Fremantle Highway, het vrachtschip dat sinds gisteren voor de Nederlandse kust in brand staat. "Het schip wordt niet meer gekoeld, want we moeten voorkomen dat er overbodig veel water aan boord komt", meldt de Nederlandse kustwacht. "Het is niet uitgesloten dat er later wel weer wordt gekoeld", zegt een woordvoerder aan de openbare omroep NOS.