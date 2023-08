Café uitgebaat door mensen met een beperking krijgt vaste stek op Grote Markt in Tienen

"Het is een investering en heeft veel werk gekost om het pand klaar te krijgen", zegt David Titeca van brouwerij Hoplinter. Dat is de privépartner van Wilma. Eerder hadden ze een bar in het Oud college in Tienen. "Costa Hoppa was een tijdelijke bar, maar toch zijn we daar vijf jaar gebleven. De mensen van Huis in de Stad hielden de bar open in de week en wij namen het in het weekend over met optredens. De stookkosten liepen te hoog op in het Oud College."