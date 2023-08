Chirojongeren betrapt terwijl ze verkeersborden losvijzen in Koekelare

"We gaan de situatie niet op de spits drijven" reageert waarnemend burgemeester Jessie Salembien. "Jeugdgroepen blijven welkom in onze gemeente, maar ze moeten wel het openbaar domein respecteren. We gaan ook een duidelijk signaal geven dat dit soort praktijken niet kan. We hebben de kampleiding gesproken en gezegd dat het zeer onverantwoord is om verkeersborden weg te halen. We hebben ook aangegeven dat we veel bedenkingen hebben bij hun manier van leiding geven. Wie laat er nu tieners onbegeleid ronddolen in een gemeente?"



Chiro Vlaanderen wil niet reageren op het incident, omdat het eerst met de groep zelf wil spreken.