Familie torenvalken verblijft in tuin van Christel en Dirk uit Oud-Heverlee

"Twee jaar geleden hebben wij al eens een nest gehad van een torenvalk. Die had zich toen genesteld in een oud nest van een andere vogel. Maar door de wind zijn toen twee jonge torenvalkjes uit het nest gevallen en gestoren", vertelt Christel Mommaerts uit Oud-Heverlee. "Wij vonden dat toen zo erg dat we besloten hebben een nieuw nest voor de torenvalk te bouwen. Mijn man, Dirk, heeft dan opgezocht hoe dat er het best uitziet en er zelf één in elkaar getimmerd."

"Onze nestkast is gemaakt uit hout en is eigenlijk een rechthoekige doos met een grote opening aan de voorkant. Dat hebben we in een dennenboom in onze tuin gehangen op een hoogte van zo'n vijf meter."

Een tijdje geleden merkte het koppel dat er een torenvalk in zat en enkele dagen geleden zagen ze plots een klein kopje tevoorschijn komen. "Mijn man heeft dan de hele dag met zijn fototoestel op de loer gelegen en uiteindelijk hebben we al drie jongen gezien", vertelt een trotse Christel. "Een torenvalk legt tussen de 4 en 6 eieren dus we zijn heel blij met onze drie torenvalkjes."