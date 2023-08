Dak van verwaarloosde woning in Oostende moet afgebroken worden om te voorkomen dat het instort

Rond het vervallen gebouw is al lang discussie. Het staat al jaren leeg en is compleet verwaarloosd. "Al vijftien jaar geven de eigenaars van het pand geen teken van leven", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "We hebben zelfs lang moeten zoeken voor we konden achterhalen wie ze precies waren. We hebben ze uiteindelijk gevonden in Frankrijk. Ook de leegstandstaks voor het gebouw is nooit betaald. Onlangs pas hebben we, na een lange procedure voor de rechter, kunnen bekomen dat het pand openbaar verkocht zal worden. De opbrengst zal wellicht gebruikt worden om de achterstallige taksen te betalen. Ook de kosten om het huis gedeeltelijk af te breken zullen doorgerekend worden aan de eigenaars."

"Het is jammer dat die woning er zo erg aan toe is", besluist de burgemeester nog. "Ernaast staat nog een identieke woning, in veel betere staat gelukkig. Het zijn huizen die best wel charme hebben en een zekere erfgoedwaarde."