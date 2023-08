Deel van de sportzone van Steendorp, bij Temse, wordt tijdelijk vrijgemaakt voor jongeren uit de buurt

De gemeente wil nog niet onmiddellijk het deel van het terrein permanent openstellen voor de buurt, want ook andere verenigingen en sportorganisaties zijn vragende partij. "We gaan er alles aan doen om iedereen de kans te geven gebruik te maken van de hele sportzone. Hoe we dat concreet gaan doen, is nu nog niet duidelijk. Eerst mag de buurt er gebruik van maken. Buurtbewoners hebben zich ook al geëngageerd om het plein elke avond af te sluiten en een oogje in het zeil te houden", zegt de schepen nog. Er lopen ook gesprekken met andere sportorganisaties en jeugdbewegingen, want er is veel vraag naar extra terrein. "We bekijken na de vakantie wat we gaan doen, maar we gaan zeker proberen voor iedereen een goeie oplossing te zoeken en ik denk wel dat we daar gaan in slagen, de buurt wordt ook betrokken bij de beslissingen die we nemen."