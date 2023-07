Vrouw (82) sterft bij ongeval in Balen nadat ze straat wil oversteken 

Woensdagavond rond 19 uur is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Kerkstraat in Balen. De vrouw werd in de Kerkstraat afgezet door een vriend met de auto, vlakbij haar appartement. Toen de vrouw de straat overstak, werd ze gegrepen door een auto die uit de tegenovergestelde richting aankwam, vanuit het centrum in Balen.