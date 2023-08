Drie personen onwel door CO-intoxicatie in Anderlecht

De hulpdiensten werden woensdagavond omstreeks 17.45 uur opgeroepen voor een persoon die onwel was geworden in de gemeenschappelijke delen van een flatgebouw aan de Sylvain Dupuislaan in Anderlecht. Toen de ambulanciers de trappenhal betraden, ging hun CO-melder meteen af. Daarop werden de aanwezige bewoners meteen geëvacueerd. Drie personen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis voor verzorging.

"Oorzaak van de intoxicatie was de gemeenschappelijke brander in het gebouw", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De afvoer van de verbrandingsgassen en de ventilatie waren niet in orde. Zo gaf één van de ventilatieopeningen uit op de traphal van het gebouw."