IN GRAFIEK: Juli blijkt tot nu toe de warmste maand ooit gemeten op aarde, we flirten met anderhalve graad opwarming

Ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zich uitgelaten over het nieuwe normaal. "The era of global warming has ended and the era of global boiling has arrived", zei hij, vrij vertaald "vergeet de wereldwijde opwarming, het wordt een wereldwijd kookpunt vanaf nu".

"De klimaatopwarming is er. Het is verschrikkelijk. En het is nog maar het begin. Het is nog altijd mogelijk om de wereldwijde opwarming te beperken tot anderhalve graad, maar moeten we drastisch en onmiddellijk ingrijpen." Dat kan door heel snel onze uitstoot van broeikasgassen af te bouwen.