Elektrische stofzuiger vat vuur in Leuven, bewoner met CO-vergiftiging naar ziekenhuis

De hulpdiensten moesten woensdagavond even voor 21 uur uitrukken voor een brand in de Schapenstraat. Daar had een elektrische stofzuiger vuur gevat, de stofzuiger was aan het opladen. De bewoner probeerde het vuur te blussen met een brandblusapparaat, maar dat lukte niet. Even later was de brandweer ter plaatse. Zij zetten de smeulende stofzuiger op straat voor een laatste blusbeurt.