Europese weersatelliet stort vandaag gecontroleerd neer op aarde: "Eerste keer dat ESA zoiets probeert"

"Bij raketten gebeurt dat al langer", zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen. "Meestal worden die na de lancering actief gestuurd om in de oceaan te vallen. Rakettrappen zijn zeer stevig en branden dus meestal niet op in de atmosfeer. Het is nu de eerste keer dat ESA hetzelfde probeert met een satelliet. Je kan dit zien als een experiment om in de toekomst verantwoordelijker om te gaan met ruimteafval."