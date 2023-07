"Extreem bezorgde" Zweedse premier waarschuwt: "Koranverbrandingen kunnen zware gevolgen hebben voor ons land"

De regering kan er weinig aan doen, aldus Visser. "Het gaat om het principe van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie en die zijn in een liberaal seculier land als Zweden heel belangrijk. Langs de andere kant is er door de recente gebeurtenissen op straat, maar ook op de opiniepagina’s van kranten of op tv wel een debat ontstaan. De Zweden vragen zich af of de wet niet moet worden aangepast en of de politie niet meer macht moet krijgen om op te treden."

Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Zweden wel degelijk voorstander is van een strengere aanpak. De gevolgen van die Zweedse tolerantie laten zich ook steeds meer voelen. Vorige week werd de Zweedse ambassade in Irak in brand gestoken en de voorbije week vonden er ook anti-Zweedse protesten plaats in de Iraanse hoofdstad Teheran en in de Indiase deelstaat Kashmir.

Recent nog meldde de Zweedse veiligheidsdienst dat het dreigingsniveau voor aanslagen is toegenomen. Eerder dit jaar werden in Zweden al enkele mensen opgepakt die ervan verdacht werden dat ze een aanslag wilden plegen. De Zweedse regering gaf 15 overheidsdiensten - onder hen de politie, het leger en de douane - vandaag de opdracht om alert te zijn en beter samen te werken om eventuele aanslagen te verijdelen.