Festival Sfinks Mixed zet 75 procent vrouwen op line-up: "We kijken gewoon naar talent en dat zat meer bij vrouwen"

In 2018 al slaagde het festival erin om een 50-50-verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke artiesten te programmeren. "Dit jaar is het evenwicht zelfs wat doorgeslagen, naar 75 procent vrouwen." Geen bewuste keuze, klinkt het: "Ik kijk als programmator gewoon naar talent: welke zijn de interessante groepen, wie willen we het publiek laten ontdekken? En daaruit is gebleken dat er meer talent is bij de vrouwen dan bij de mannen. Het is dus ook logisch dat er meer vrouwen op onze affiche staan", vertelt De Groote. "Daarmee compenseren we voor de beginjaren van ons festival, toen er nog minder aandacht was voor gendergelijkheid."