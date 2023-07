Limburger fiets door elke Belgische gemeente om geld in te zamelen voor vzw To Walk Again 

Met die immense inspanning wist de man uit Wemmel uiteindelijk 7.401 euro in te zamelen. Die cheque heeft hij vandaag overhandigd op een kamp van To Walk Again. "We proberen hen hier kansen te geven die ook valide kinderen zouden hebben. Ze hebben deze week al gewaterskied, een hoogteparcours afgelegd en vandaaag staat muurklimmen op het programma", vertelt directeur Thomas Caers. "Een kamp kost bij ons 375 à 400 euro. Als we alle kosten zouden moeten doorrekenen, loopt dat op tot 800 euro. Voor 100 kinderen is die rekening dus snel gemaakt. We zoeken elk jaar 35.000 à 40.000 euro om zelf bij te passen. Dit geld is dus meer dan welkom."