Brandweervrijwilligers in Antwerpse Kempen rijden binnenkort rond met groen zwaailicht om sneller in de kazerne te geraken 

Het licht "vraagt" aan mensen om voorrang te verlenen. Het is geen prioritair voertuig zoals een ziekenwagen of brandweervoertuig waarmee je bijvoorbeeld door een rood licht of sneller mag rijden.

"Als je zo’n groen licht ziet, bekijk dan even of je een voorrang kan afstaan of een extra rondje rond een rondpunt kan doen. Dat kan soms 10 tot 30 seconden verschil maken en enkele minuten op een hele rit. Als je zelf naar de brandweer of ziekenwagen belt, wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Misschien is die vrijwilliger wel onderweg voor iemand die je kent", aldus Geens.