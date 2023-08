Grote drukte bij start van Theater aan Zee in Oostende: "Het slechte weer houdt de bezoekers niet tegen"

Ook de voorstellingen in openlucht lokken ondanks het slechte weer veel enthousiaste toeschouwers. "De mensen hebben er gewoon heel veel zin in. En een regenbui is toch zo erg niet? Je neemt gewoon een dikke trui of warme jas mee en je kan verder genieten. Bijna niemand heeft zijn tickets geannuleerd", aldus Flamey.

Op Café Koer in het Leopoldpark is het ook gezellig druk. De regenbuien houden het publiek niet tegen. Jesse Deceuninck van TAZ: "Theater aan Zee heeft geen backstage. Kom naar Café Koer als je een praatje wil slaan met de artiesten. Dat is en blijft de kracht van ons festival. Je moet gewoon naar Oostende komen om nieuwe ontdekkingen te doen. Er lopen jonge artiesten rond die heel wat in hun mars hebben en een publiek nodig hebben. Natuurlijk bieden wij ook een podium aan de gevestigde waarden".

Het festival loopt nog t.e.m. zaterdag 5 augustus.