Hond van Amerikaans president Biden verwondde zeven werknemers op vier maanden tijd

Het is niet de eerste keer dat er bijtincidenten plaatsvinden in het Witte Huis. Anderhalf jaar geleden verving Commander Bidens voormalige hond Major. Deze moest het Witte Huis verlaten vanwege agressief gedrag en woont nu bij vrienden van het gezin in Delaware.

De recente gebeurtenissen doen vermoeden dat er met Commander van verbetering niet veel sprake is. Elizabeth Alexander, communicatiemanager van Jill Biden, meent dat het Witte Huis "een unieke en vaak stresserende omgeving is" voor huisdieren. Sara Amundson, die zich inzet voor het verbeteren van de levensomstandigheden van dieren in de VS, bevestigt dit. "Bijtincidenten kunnen worden verminderd door de signalen van een hond in een stressvolle situatie op te merken. Zo kan je de hond uit de situatie verwijderen."

Alexander laat nog weten dat het gezin Biden "er alles aan doet om de situatie te verbeteren voor iedereen." Om dit soort gedrag in de toekomst te vermijden, zal het gezin Biden inzetten op extra trainingen voor Commander. "De president en de first lady zijn de bewakingsdiensten en het personeel van het Witte Huis erg dankbaar voor alles wat ze doen. Zowel voor de veiligheid van de familie als van het land", voegt Alexander nog toe.