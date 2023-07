Huldenberg organiseert BK wielrennen in 2029: "Onze hellingen zijn pittig, dat trekt wielrenners aan"

"De Wielerbond heeft beslist om het Belgisch kampioenschap op de weg, voor mannen en vrouwen elite, te organiseren in Huldenberg", bevestigt burgemeester Danny Van Goidsenhoven (Open VLD). "Dat vindt plaats in 2029, maar we starten al in 2026 met andere categorieën zoals de elite zonder contract en de beloften. En dan volgen nog de nieuwelingen en de junioren. Dus eigenlijk gaan we van '26 tot '29 Belgische kampioenschappen organiseren."