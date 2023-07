Zoon van Amerikaans president Joe Biden pleit onverwacht onschuldig aan fiscale fraude 

In de Verenigde Staten heeft Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, onverwacht onschuldig gepleit in een zaak over belastingfraude. Hoewel vooraf was afgesproken dat Biden schuldig zou pleiten in ruil voor strafvermindering, stak de rechter daar een stokje voor. Amerikaanse media spreken van een onverwachte wending in de politiek geladen zaak.