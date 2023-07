CD&V blijft aan tafel na nieuwe stikstof-wending, maar waarschuwt Open VLD en N-VA: "Als ze wisselmeerderheid zoeken, dan wij ook"

CD&V neemt een afwachtende houding aan in deze laatste stikstof-episode. Maar zorgt de opmerkelijke politieke binnenweg nu voor rust in de Vlaamse regering of is dit alleen maar uitstel? Volgens VRT NWS-journaliste Lonne Van Erp zal de discussie vroeg of laat opnieuw opduiken. "Het is wachten op de resultaten van het onderzoek dat aan CD&V beloofd is. CD&V zal het stikstofdecreet niet goedkeuren zonder extra garanties voor de boeren, dus de kans is groot dat de discussie na het onderzoek gewoon weer opspeelt."