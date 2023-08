Kerkplein Wetterse wijk Overbeke krijgt op vraag van inwoners volledige make-over

Het kerkplein van de wijk Overbeke in Wetteren wordt volledig uitgebroken. In de plaats komt er een oase van groen en water. Dat is het resultaat van een bevraging die de gemeente deed bij de inwoners van Overbeke. Daaruit bleek dat die hun kerkplein saai en kleurloos vinden. Via een participatietraject hebben ze intussen ook mogen meedenken over de herinrichting van het plein.