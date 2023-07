Comeback van acteur Kevin Spacey lijkt zeker na vrijspraak, "maar er zal altijd geurtje blijven hangen"

De acteur had eerder al aangegeven dat hij stond te popelen om terug aan de slag te gaan. "Naar eigen zeggen staan regisseurs en producenten klaar om hem opnieuw te casten. Ik ga er dus van uit dat we hem op een of andere manier terug zullen zien, want in theorie is zijn naam nu gezuiverd door die volledige vrijspraak."

In theorie, want de beschuldigingen kunnen volgens de filmexpert wel degelijk aan hem blijven plakken. "Zes jaar lang werd zijn naam erg verdacht gemaakt", zegt Trio. "Er zal altijd een geurtje aan hem blijven hangen. Hij zal niet meteen op het hoogste niveau schitteren." Een topreeks als "House of cards" zal er dus wellicht niet meteen inzitten.