Drie vrouwelijke ondernemers krijgen onderkomen in klooster op abdijsite Herkenrode in Hasselt 

In het klooster van de abdijsite van Herkenrode in Hasselt zullen vanaf volgende maand drie creatieve onderneemsters dagelijks aan het werk zijn. Voor de beheerders van de site is het belangrijk dat er in de abdij en het klooster, waar tot voor kort nog kanunnikessen van het Heilig Graf woonden, opnieuw bedrijvigheid is. Het beheer geeft de voorkeur aan vrouwelijke ondernemers omdat dat aansluit bij de (vrouwelijke) kloosterorde die er honderden jaren verbleef.