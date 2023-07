Klooster van abdij van Herkenrode in Hasselt wordt B&B

In het oude klooster van de abdijsite van Herkenrode in Hasselt kunnen vanaf september toeristen overnachten. In eerste instantie gaat het over rugzaktoeristen die een slaapplaats nodig hebben tijdens hun wandeling op de GR5-route die van Nederland naar het zuiden van Frankrijk loopt. In het voorjaar worden enkele kamers in het klooster omgebouwd tot een bed and breakfast.