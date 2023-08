Laatste getuigen van de Bevrijding in 1944 delen herinneringen met museum Liberation Garden in Leopoldsburg

De 90-jarige François Vandewijngaert uit Heusden-Zolder heeft één heel specifieke herinnering die hij nooit zal vergeten. "Samen met mijn broer, ik was toen 11 jaar en hij 8 jaar, gingen wij eens in het bos op zoek naar het nest van een bepaalde vogel. Toen ik boven in een boom zat, zag ik opeens twee vliegtuigen op mij af komen, terwijl er voor ons op het spoor een kolentrein passeerde. De vleugels van de vliegtuigen stonden in brand. Ik klom snel uit de boom en dook samen met mijn broer in een gracht. Daar bleven we liggen tot het geschut voorbij was. Toen liepen we zo snel als het kon weer naar huis."

"Even later liepen we met onze nonkel mee naar de trein, en zagen we dat de machinist er nog met zijn hand op de hendel lag. Het was een 44-jarige man. Dat is me altijd bijgebleven, natuurlijk. Dat was nog twee maanden voor de Bevrijding. Met zo'n herinnering ga je slapen en sta je weer op, dat gaat niet anders", besluit François.