Lage emissiezone voor Eeklo? Rapport zegt ja, stadsbestuur is tegen

Uit het klimaatrapport van Eeklo blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen voornamelijk veroorzaakt wordt door de verwarming van huizen en de uitstoot van het verkeer. Daarom staat er een aanbeveling in om een lage emissiezone in te voeren. Daardoor zouden vervuilende voertuigen niet door het stadscentrum mogen passeren. Het stadsbestuur is niet van plan om die aanbeveling te volgen. De drukke N9 loopt dwars door het centrum en met de langverwachte ring rond Eeklo is nog niet eens begonnen.

“Als je vergelijkt met Gent en Antwerpen, dan is de structuur van Eeklo helemaal anders”, zegt schepen van Klimaat Filip Smet (CD&V). “Die twee steden, waar wel al een lage emissiezone is, zijn cirkelvormig. Daardoor is het makkelijker om mensen aan de buitenkant te laten parkeren. In Eeklo is dat niet zo en worden automobilisten sowieso gedwongen om door het centrum te rijden. Er is geen andere keuze, zolang de ring rond Eeklo er niet is.”