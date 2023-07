Laura "Madam Bakster" Verhulst bevallen van dochter van overleden man Kobe

Voor Kobe aan zijn chemotherapie was begonnen, had hij zijn zaadcellen ingevroren, waardoor hun kinderwens alsnog in vervulling zou kunnen gaan. Na het overlijden van haar man besloot Laura het traject te starten. "Vlak voor Kobes ziekte voelden we dat we graag een gezin wilden stichten", zei ze toen op Radio2. "Hij heeft me altijd gesteund om onze kinderwens te vervullen."

In januari kondigde ze aan dat ze zwanger was. Zeven maanden later, midden in de Gentse Feesten, is ze bevallen van een gezonde dochter, Aster. Die naam hadden Kobe en Laura samen nog gekozen, vertelt ze in interview met Het Nieuwsblad.