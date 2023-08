Man belandt onder zware landbouwmachine in Westouter

De brandweer schakelde uit voorzorg ook de MUG-helikopter in, maar dat bleek gelukkig niet nodig. "Het was niet eenvoudig om de man te bevrijden", vertelt Nico Debruyne van Brandweer Westhoek, "omdat de ondergrond erg zacht was, konden we moeilijk tillen met ons hefmateriaal. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. We hebben het slachtoffer ook met een gewone ambulance naar het Jan Yperman ziekenhuis kunnen brengen. Hij is buiten levensgevaar."