Man van 101 verrast met bezoek aan iconisch hoofdkwartier van zijn vroegere werkgever Barco in Kortrijk

Luc Kemseke (73) is chauffeur bij Taxi Leiedal en voert René Vanovertveldt, een man van 101 regelmatig rond. René woont in een assistentiewoning in het centrum van de stad en is slecht te been. Tijdens hun ritten maken de twee regelmatig een praatje. Zo weet Luc dat René lange tijd voor Barco heeft gewerkt en graag eens een bezoek had gebracht aan The Circle, het opvallende hoofdkantoor dat Barco zeven jaar geleden liet bouwen op Hoog Kortrijk. Omdat het Taxibedrijf waar Luc voor werkt ook regelmatig opdrachten krijgt voor Barco kon hij vrij gemakkelijk een bezoek regelen.

René reageert bijzonder opgetogen op de uitstap. "Ik had eerder al de kans gekregen om te komen kijken, maar ik heb bedankt omdat de liften toen nog niet werkten. En zonder kan ik amper ergens komen in het gebouw. Ik ben dus heel blij dat ik het toch nog eens heb kunnen zien. Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk ben. Het gebouw drukt duidelijk uit dat Barco een wereldspeler is. Ik had hier zeer graag zelf een kantoor gehad," lacht René nog. "Maar je kan niet alles hebben hé?"