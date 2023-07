Mobiele zonne-installatie wekt helft energie op van festival Sfinks Mixed in Boechout

Tijdens het wereldmuziekfestival Sfinks Mixed in Boechout wordt de helft van de energie opgewekt door een mobiele installatie met zonnepanelen. De installatie bestaat uit een zeecontainer waaruit twee grote platformen klappen met daarop 104 zonnepanelen. Er zit ook een batterij bij de installatie die de zonne-energie opslaat. Energieplatform Bolt heeft het systeem ontwikkeld en trekt ermee langs allerlei festivals en evenementen deze zomer.

Duurzaamheid en ecologie is heel belangrijk voor Sfinks Mixed, zegt de voorzitter van het festival Dirk Depover. "We zetten al jaren in op een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Met deze installatie kunnen we die belofte nog meer waarmaken." Vorig jaar stonden de zonnepanelen ook al op het festival, maar nu is de installatie uitgebreid. Sfinks Mixed probeert ook op andere manieren die ecologische impact te verkleinen. "We gebruiken al lang herbruikbare bekers, bestek en borden. We zetten de zonne-installatie trouwens in het midden van het terrein, zo zien festivalgangers ook letterlijk wat duurzaamheid is."