Gedetineerden hulpgevangenis Leuven maken kunst met Museum M: "Uitdrukken hoe ze zich voelen met kunst"

"M-IDZOMER breekt uit" is een jaarlijks kunstproject van Museum M in samenwerking met de hulpgevangenis van Leuven dat ervoor wil zorgen dat gedetineerden in contact komen met kunst en muziek. Het museum organiseert verschillende kunstactiviteiten en optredens voor de gedetineerden. Ze doen dat in samenwerking met het Depot, Rode Antraciet vzw en CAW Oost-Brabant. Tijdens een cursus visuele poëzie gingen ze aan de slag met oude boeken, die ze zelf bewerkten met kunst, teksten en gedichten. De resultaten zijn te bezichtigen in de lobby van Museum M.