Met de nucleaire raket naar Mars, gebouwd door het bedrijf achter maancapsule Orion

Hoe veilig is zo'n raket op kernenergie?

De raket wordt met conventionele brandstof gelanceerd in de ruimte. De kernreactor zou pas worden opgezet eens de raket ver genoeg van de aarde verwijderd is. De reactor en de brandstof zijn dus radioactief inert tot dan, dat wil zeggen dat ze tot dan niet gevaarlijk zijn.

Ook bij een ontploffing of ander groot incident bij de lancering, zou er volgens de NASA geen gevaar zijn op een nucleaire ramp. "Zolang de reactor niet is ingeschakeld, is er geen gevaar", klinkt het. Bovendien zou de reactorkern goed beschermd zijn.

Wat dan voor astronauten aan boord van de raket? Ook zij zouden veilig zijn. De NASA maakt daarbij de vergelijking met duikboten die op basis van kernenergie werken. Ook daar is de reactorwand dik genoeg, zodat de bemanning geen gevaar loopt.