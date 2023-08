Ninove mist nog één buurtinformatienetwerk (BIN): "We hopen snel kandidaten te vinden"

In Ninove is het aantal BIN's onlangs van 15 naar 18 gegaan. Enkel in Nederhasselt is er voorlopig nog geen."Het is jammer dat er in één gemeente nog een BIN ontbreekt", zegt waarnemend burgemeester Marc Torrekens (Open VLD). "Wij hopen dat daar snel verandering in komt, zodat er buurtinformatienetwerken zijn op ons volledige grondgebied. Niet alleen in Ninove, maar in iedere gemeente kan zo'n informatienetwerk van belang zijn."