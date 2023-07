Oekraïense leger voert druk op aan het front: "Tegenoffensief bijna op volle kracht"

In het zuidoosten van Oekraïne, in de oblast Zaporizja, is het Oekraïense leger aan een grote aanval begonnen. Dat melden zowel Russische, Oekraïense als Amerikaanse bronnen. Volgens het Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank, gaat het om een behoorlijk omvangrijke operatie. Toch blijft de terreinwinst van het Oekraïense leger voorlopig beperkt.